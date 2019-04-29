تشاوش أوغلو يجوب العراق جنوباً وشمالاً سعياً لبناء شراكة تركية عراقية متينة

أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولي العراق، في كل من بغداد والبصرة وأربيل، وذلك في إطار زيارة بدأها الأحد، وتستمر اليوم الاثنين.

وشهدت لقاءات تشاوش أوغلو والاجتماعات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين تصريحات تعبر عن تقارب متسارع بين تركيا والعراق، ورغبة مشتركة بتعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والمياه.

كما شهدت الزيارة دعوة الطرفين لزيارة متبادلة لزعيمي البلدين، فقد أعلن تشاوش أوغلو عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد أواخر العام الجاري، فيما سلم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي دعوة لزيارة تركيا.

وفي بغداد، التي وصلها الوزير التركي صباح الأحد، قال في تغريدة عبر تويتر عقب لقائه بعبد المهدي، إن بلاده عازمة على الارتقاء بحجم التبادل التجاري مع العراق إلى هدف 20 مليار دولار.

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي إن "تركيا جار عزيز ودولة مهمة في المنطقة ولدينا علاقات متميزة والكثير من المشتركات والمصالح الاقتصادية وقضايا الأمن والمياه والتجارة والحدود ومواجهة الإرهاب"، داعياً إلى "إعادة خط سكك الحديد من البصرة الى تركيا ومنها الى أوروبا".

وتابع: "نحن لا نكتفي فقط بزيادة التبادل التجاري بين البلدين، بل ندعو رجال الأعمال والشركات التركية إلى تأسيس مصانع ومصالح وشراكات اقتصادية داخل العراق في مجالات الصناعة والتجارة والإعمار واستثمار الأراضي الزراعية، مما يعمق جذور التعاون ويعود بالنفع على البلدين والشعبين ويفتح أسواق البلدين أمام المنتجات العراقية والتركية والمشتركة، وأن يكون هذا توجها إستراتيجيا في العلاقات العراقية التركية".

كما التقى تشاوش أوغلو في بغداد نظيره العراقي محمد علي الحكيم، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، والنواب التركمان العراقيين.

وبحث تشاوش أوغلو العلاقات الثنائية مع الحكيم، الذي أكد بهذه المناسبة رغبة بلاده بتعزيز علاقاتها مع الجارة تركيا، مشدداً على رفض استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار واي عمليات عسكرية تجاه تركيا انطلاقا منها.

كما التقى الوزير التركي برئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الذي قال مكتبه إن "اللقاء تطرَّق إلى ملف تشكيل لجانٍ مشتركةٍ لحلِّ مشكلة المياه وتبادل الخبرات في هذا المجال، وكذلك بحث إجراءات تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول بين البلدين".

وثمن الحلبوسي "حضور رئيس البرلمان التركي مصطفى شينتوب إلى مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق"، معتبرا أنها "قدمت رسالة جيدة للشارع العراقي".

وفي البصرة، التقى تشاوش أوغلو بأسعد العيداني، محافظ البصرة، إحدى أكبر وأهم المدن العراقية، والمزود الأكبر للعراق من عائداته النفطية.

وأعلن العيداني في مؤتمر صحفي مشترك، أنه جرى التفاهم مع الوزير التركي على دعوة الشركات التركية لعقد مؤتمر استثماري واقتصادي في البصرة.

وأضاف العيداني أنه "تم بحث كيفية عقد شراكة بين البصرة وتركيا وتطوير مطار البصرة الدولي والموانئ خصوصا بعد افتتاح القنصلية التركية في المحافظة".

وأشار إلى أنه "سيتم التنسيق بشأن كافة المجالات خصوصًا القطاع الصحي، والتفاهم مع المستشفيات التركية لعلاج المرضى".

من جهته قال تشاوش أوغلو إن تركيا "مستعدة لرفع التأشيرات عن مواطني العراق عندما يحين الوقت المناسب".

وأوضح أن تركيا مستعدة برحابة صدر لمشاركة خبراتها في إدارة المياه مع العراق، مبينا أن ممثلاً عن تركيا سيزور العراق قريبا في هذا الصدد.

أما في أربيل، عاصمة إقليم شمال العراق، التي وصلها وزير الخارجية التركي اليوم الاثنين، فقد التقى الوزير مع رئيس وزراء الإقليم نجيرفان بارزاني، ومستشار مجلس أمن الإقليم، مسرور البرزاني.

كما زار تشاوش أوغلو صباح الاثنين الجبهة التركمانية، ودعا خلالها، في تغريدة على تويتر، إلى إشراك التركمان في حكم العراق. ثم أجرى جولة في سوق القلعة بأربيل.