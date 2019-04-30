أردوغان يدين محاولة الانقلاب في فنزويلا ويؤكد دعمه للشرعية والديمقراطية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا باعتبارها دولة كافحت الانقلابات وعانت عواقبها السلبية تدين محاولة الانقلاب في فنزويلا.

وأكد أردوغان في تغريدة له على "تويتر" أن صناديق الاقتراع هي الأساس في الديمقراطيات.

وأضاف أردوغان " يجب أن يعلم أولئك الذين يحاولون تعيين حاكم "استعماري ما بعد الحداثة" في فنزويلا أن كيفية إدارة بلد ما تحدد من خلال انتخابات ديمقراطية فقط."

وفي وقت سابق الثلاثاء، ظهر زعيم المعارضة خوان غوايدو، في مقطع مصور إلى جانب جنود مدججين في السلاح، يدعو الفنزويليين للنزول للشوارع وإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.

وكان إلى جوار غوايدو القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية بكاراكاس.

وعقب ذلك، أعلن نائب مادورو، وزير الاتصال والإعلام، خورخي رودريغيز، أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة تحاول تنفيذ انقلاب، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإحباط هذه المحاولة.

وقالت وسائل إعلام غربية، إن قوات الأمن الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو أثناء تجمعه مع عدة رجال يرتدون الزي العسكري قرب قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.