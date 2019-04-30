السفير التركي في بيروت يدين حادثة حرق العلم ويطالب الحكومة بملاحقة الجناة

أعلن السفير التركي لدى العاصمة اللبنانية، بيروت، هكان تشاكل، أنه طلب من السلطات اللبنانية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص الذين أحرقوا العلم التركي خلال مظاهرة لجماعات أرمنية بلبنان.

جاء ذلك في رسالة بعث بها السفير تشاكل، الاثنين، إلى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري حول حرق العلم التركي خلال مظاهرة لبعض الجماعات الأرمنية يوم الأربعاء الماضي، 24 أبريل/ نيسان الجاري، بالعاصمة بيروت.

وأعرب الدبلوماسي التركي عن إدانته الشديدة لواقعة حرق العلم "المؤسفة"، مشيرًا إلى أنه طلب من الحكومة اللبنانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الضالعين في تلك الجريمة.

في سياق متصل، أجرى ممثلو "المنتدى اللبناني التركي" المؤلف من جمعيات الصداقة التركية اللبنانية، زيارة تضامن للسفارة التركية ببيروت، الاثنين، للتعبير عن رفضهم لإهانة العلم التركي.

ممثلو المنتدى أكدوا أنهم لن يعطوا أية فرصة لمن يحاولون إفساد علاقات الصداقة والأخوة بين تركيا ولبنان بمثل هذه الأعمال الاستفزازية.

من جهته، أعرب السفير التركي عن سعادته بهذه الزيارة، مشددًا على أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع "لبنان الدولة الصديقة".