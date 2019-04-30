"العدالة والتنمية": قرار تصنيف "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية يعزز معاداة الإسلام في الغرب

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك إن القرار الأمريكي المحتمل بشأن إدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط.

وأضاف تشليك خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب بالعاصمة أنقرة، أن القرار سيكون بمثابة أكبر دعم يمكن تقديمه لتنظيم داعش الإرهابي، وستكون له نتائج تعزز معاداة الإسلام في الغرب وتقوي موقف اليمين المتطرف في بقية المناطق أيضا.

وبخصوص محاولة الانقلاب في فنزويلا أكد تشليك أنه لا يحق لأي دولة تعيين رئيس لدولة أخرى

وقال تشليك: "نحن نؤيد الدساتير والقادة المنتخبين للدول ونعارض كافة أنواع الانقلابات

وأشار تشليك إلى أن الولايات المتحدة التي تدعي أنها مهد الديمقراطية، ترتكب خطأ كبيراً عبر محاولتها تعيين رئيس لدولة أخرى. ".

وتابع "أكبر خيانة يرتكبها عسكري ضد أمته هو قيامه بمحاولة انقلاب".

وفي وقت سابق الثلاثاء، ظهر زعيم المعارضة خوان غوايدو، في مقطع مصور إلى جانب جنود مدججين في السلاح، يدعو الفنزويليين للنزول للشوارع وإطاحة الرئيس مادورو.

وكان إلى جوار غوديدو القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية بكاراكاس.

وعقب ذلك، أعلن نائب مادورو، وزير الاتصال والإعلام، خورخي رودريغيز، أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة تحاول تنفيذ انقلاب، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإحباط هذه المحاولة.

وقالت وسائل إعلام غربية إن قوات الأمن الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو أثناء تجمعه مع عدة رجال يرتدون الزي العسكري قرب قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.