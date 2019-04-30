تشاوش أوغلو: نقف إلى جانب الشعب وندعم الشرعية في فنزويلا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفنزويلي دائما، ومعارضتها محاولات تغيير الحكومات الشرعية بطرق غير ديمقراطية.



وفي تغريدة له نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، أعرب تشاوش أوغلو عن قلق بلاده إزاء الأنباء الواردة حول وجود بعض المحاولات ضد النظام الدستوري في فنزويلا.



وقال : "نؤيد حل المشاكل عن طريق الحوار في فنزويلا ونقف إلى جانب الشعب الفنزويلي دائما".



وأضاف: "نعارض محاولات تغيير الحكومات الشرعية بطرق غير ديمقراطية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، ظهر زعيم المعارضة خوان غوايدو، في مقطع مصور إلى جانب جنود مدججين في السلاح، يدعو الفنزويليين للنزول للشوارع وإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.



وكان إلى جوار غوايدو القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية بكاراكاس.



وعقب ذلك، أعلن نائب مادورو، وزير الاتصال والإعلام، خورخي رودريغيز، أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة تحاول تنفيذ انقلاب، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإحباط هذه المحاولة.



وقالت وسائل إعلام غربية، إن قوات الأمن الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو أثناء تجمعه مع عدة رجال يرتدون الزي العسكري قرب قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.