تشاوش أوغلو: الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي هدف إستراتيجي لتركيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إن الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي يعد هدفا إستراتيجيا لتركيا، وعلى الاتحاد أن يفصح للعلن إن كان لا يرغب بذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خماسي بالعاصمة السلوفاكية براتسلافيا، شارك فيه إلى جانب تشاوش أوغلو، كل من وزراء خارجية سلوفاكيا وتشيكيا والمجر وبولندا.

وأوضح تشاوش أوغلو أن اجتماعه مع نظرائه في مجموعة "V4"، كان مثمرا وبناءً، وأن الاجتماع تناول مسائل إقليمية ذات اهتمام مشترك، على رأسها سوريا وليبيا وإيران والعراق.

وأبدى تشاوش أوغلو استعداد بلاده لمناقشة كافة فصول انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، مبينا أن الإصلاحات الهيكلية ستكون من أولويات حكومة بلاده خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يصطدم بعوائق سياسية، وأن بعض البلدان الأوروبية ترفض الانضمام لكون غالبية الشعب التركي من المسلمين.

وأضاف أنه زوّد نظراءه بمعلومات حول الجهود التي تبذلها تركيا لحل الأزمة السورية.

وتابع في هذا السياق قائلا: "قمت بتزويد نظرائي بمعلومات عن مساعينا لحل الأزمة السورية، وملف انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وآخر التطورات في إدلب ومسيرة تشكيل لجنة صياغة الدستور".

وصرح بأن الاجتماع تناول أيضا مسألة الهجرة غير النظامية، مبينا أن حل هذه المشكلة تتطلب تضافر جهود الجميع.

ودعا تشاوش أوغلو إلى تكاتف الجميع لحل أزمة اللاجئين، مشيرا أنه من غير الصحيح النظر إلى هذه المسألة على أنها أزمة أمنية فقط.