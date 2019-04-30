قالن وبولتون يبحثان صفقة "إس 400" وزيارة ترامب إلى تركيا

ناقش متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون آخر التطورات بخصوص صفقة منظومة الدفاع الروسية S-400، وتسليم تركيا مقاتلات F-35 خلال اتصال بينهما اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر بالرئاسة التركية أن الجانبين ناقشا أيضاً جدول زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى تركيا.

ونهاية العام الماضي، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة إلى نظيره الأمريكي لزيارة بلاده، خلال 2019، وهو ما رحب به الأخير، دون تحديد موعد.

كما بحث الجانبان أيضًا ملفات شراء أنقرة منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي، وبرنامج مقاتلات إف-35 الأمريكية، التي تشارك أنقرة فيه، والتطورات على الساحة الليبية.