تشاوش أوغلو يهنئ إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو لاعتلائه العرش

هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، إمبراطور اليابان الجديد "ناروهيتو" لاعتلائه عرش البلاد.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أهنئ الإمبراطور ناروهيتو الذي اعتلى عرش اليابان اليوم، وأتمنى ان ينعم الشعب الياباني الصديق بالسعادة في عهده".

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتلى الأمير ناروهيتو، عرش الامبراطورية اليابانية، خلفا لوالده أكيهيتو، غداة تنازل الأخير عن العرش الثلاثاء.

وبحسب وكالة كيودو اليابانية، فإن ناروهيتو اعتلى العرش وسط حفل جرى في القصر الإمبراطوري، ليصبح الإمبراطور الـ126 للبلاد.

وحضر حفل التنصيب، الأولاد الذكور للعائلة الملكية، واستلم الرموز الثلاثة المقدسة للإمبراطورية اليابانية (السيف وجوهرة ومرآة) من والده أكيهيتو.

وفي كلمة له خلال حفل التنصيب، تعهد الإمبراطور الجديد بالسير على خطى سلفه والحفاظ على ميراث جميع أسلافه.

وأقسم ناروهيتو البالغ من العمر 59 عاما، أنه سيلتزم بمبادئ الدستور الياباني، وسيكون رمزا لوحدة الشعب.