رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك يزور تركيا الخميس

يعتزم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، والعضو البوسني فيه، شفيق جافيروفيتش، إجراء زيارة رسمية إلى تركيا، الخميس، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر المجلس الرئاسي الثلاثي، في بيان الأربعاء، أنه سيتم مناقشة العلاقات الثنائية، إلى جانب المشاريع في المجالات الاقتصادية والتجارية والبنية التحتية خلال اللقاءات مع المسؤولين الأتراك.

ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية، فإن الزيارة ستتمحور على اتفاقية التجارة الحرة المعدّلة، ومشروع الطريق السريع بين سراييفو وبلغراد، الذي تدعمه تركيا.

ومن المنتظر أن يتم خلال اللقاءات تناول المشروع بشكل مفصل وتوقيع وثيقة لتسريع المشروع في الجانب البوسني.

والزيارة المزمعة تعد الأولى من نوعها بعد انتخاب المجلس الرئاسي في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وكان من المقرر أن يجري الأعضاء الثلاثة للمجلس زيارة إلى تركيا، إلا أن عضو المكون الكرواتي "زيليكو كومشيتش" لن يتمكن من إجراء الزيارة لأسباب صحية، وسيرسل ممثلا عنه.

يشار أن مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك يتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون المكونات الثلاثة (البوشناق والكروات والصرب)، يُنتخبون بشكل مباشر، لمدة 4 سنوات، ويكون رئيس المجلس هو من حصل على أكثر الأصوات، ويتناوب الأعضاء الثلاثة على رئاسة المجلس الرئاسي كل ثمانية أشهر.