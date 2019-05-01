متحدث الرئاسة التركية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، مستجدات الأوضاع في الملف السوري.

جاء ذلك خلال لقائهما، الأربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة التي يزورها جيفري برفقة وفد من مسؤولي الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب معلومات من مصادر في الرئاسة التركية، فإن قالن وجيفري ترأسا اجتماعا لوفدي البلدين، وتناولا التطورات الأخيرة في الملف السوري.

وأوضحت المصادر أن الوفد التركي أكد خلال الاجتماع على أولويات الأمن القومي للبلاد.

وذكرت أن الوفدين تناولا مكافحة الإرهاب في شرق الفرات وعموم سوريا، بما في ذلك داعش وتنظيم "بي كا كا/ ي ب ك/ ب ي د".

كما بحثا كيفية تطبيق خريطة الطريق حول منبج والحفاظ على اتفاق إدلب وإيجاد حل سياسي للأزمة في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأشار المجتمعون أنه سيتم إنهاء المخاوف الأمنية لتركيا عبر المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا، وسيتم تطهير تلك المنطقة من كافة التنظيمات الإرهابية.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون بين الطرفين استنادا إلى مبدأ الشفافية والثقة.