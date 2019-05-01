وزير الدفاع التركي يلتقي عددا من نظرائه في إسطنبول

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، سلسلة لقاءات مع وزراء دفاع أذربيجان وجيبوتي وأوغندا وغواتيمالا وزامبيا.

جاء ذلك على هامش مشاركته في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف" بنسخته الـ 14 بمدينة إسطنبول.

واستهل أقار لقاءاته باجتماع مع نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف، أتبعه بلقاء نظيره الجيبوتي علي حسن باهدون.

وعقب الانتهاء من الاجتماع مع باهدون، التقى أقار وزير دفاع غواتيمالا لويس مورينو.

والتقى أيضا نظيريه الأوغندي رواميراما رايت والزامبي دافيس تشاما، ومساعد وزير الدفاع الأوكراني إيهور بافلوفيسكي.

وناقش أقار خلال لقاءاته مع الوزراء والمسؤولين، التعاون العسكري والدفاعي القائم بين تركيا والبلدان المذكورة.