أردوغان: سأتصدى شخصيا لكل من يختلق العراقيل أمام المستثمرين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتصدى شخصيا لكل من يختلق العراقيل أمام المستثمرين المحليين والدوليين في تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الغرف والبورصات التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن حكومته مصممة على خفض سعر الصرف والفائدة والتضخم إلى مستويات تتوافق مع الأهداف المنشودة.

ولفت إلى أن جميع المؤشرات تدل على دخول الاقتصاد التركي في المنحى التصاعدي مجددا.

وتابع الرئيس التركي قائلا: "المكائد المتتالية ضد بلدنا وأمتنا في الآونة الأخيرة تهدف لإخضاع تركيا سياسيًا واقتصاديًا".

وأردف قائلا: "البعض يدلون بتصريحات غير سليمة، يحاولون من خلالها خلق مناخ سلبي حول احتياطي العملات الأجنبية، وأؤكد أننا سنصل إلى أهدافنا المنشودة لعام 2023، ولرجال الأعمال دور مهم في بلوغ أهدافنا".



وأضاف أردوغان أن تركيا حققت خلال السنوات الـ 17 الأخيرة نجاحات كبيرة، وسط أجواء من الاستقرار والثقة، وأن تلك النجاحات مؤشر لما سيتم انجازه في المستقبل.



واستطرد قائلا: "متوسط النمو السنوي لتركيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2018، بلغ 5.6 بالمئة، وفي هذه الفترة دخلت إلى تركيا استثمارات دولية بقيمة 210 مليارات دولار".

وتابع: "ارتفعت قيمة صادراتنا من 36 مليار دولار إلى 169 مليار دولار، ووصل عدد السياح الأجانب في بلادنا خلال العام الماضي، 46 مليون سائحا".



وأشار إلى وجود جهات تعمل على تشويه صورة الاقتصاد التركي من خلال التطرق إلى الديون العامة للبلاد، مبينا أن نسبة الديون العامة لا تعادل سوى 13.7 بالمئة بالمقارنة مع الدخل القومي لتركيا.

وكشف الرئيس أن تركيا حيدت خلال الأيام الثلاثين الأخيرة أكثر من 170 إرهابيا، وقال: "أوقفنا ليلة أمس 12 عنصرا من ي ب ك الإرهابي في إزمير".