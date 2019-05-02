الجيش التركي يستهدف مواقع "بي كا كا/ ي ب ك" في تل رفعت

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن قواتاً من الجيش التركي المرابطة في مناطق عملية درع الفرات في شمال سوريا، قصفت مواقع إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" في مدينة تل رفعت في ريف محافظة حلب.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أن القصف جاء ردا على هجمات استفزازية قام بها إرهابيو "بي كا كا/ ي ب ك" ضد القوات التركية المتمركزة في مناطق درع الفرات.

وأضافت الوزارة أن الرد التركي جاء عبر المدفعيات والدبابات المتمركزة في مناطق درع الفرات.

ودعمًا لقوات "الجيش السوري الحر"، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب عان 2016، حملة عسكرية في مدينة جرابلس تحت اسم "درع الفرات".

وإستهدفت العملية تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش" الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.