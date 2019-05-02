العلاقات التركية التونسية.. شراكة تاريخية وتطلعات مستقبلية

أدلى وكيل وزير الشؤون الخارجية التونسي، بحديث خاص للأناضول قال فيه إنه "هناك فرصة لشراكة بين تركيا وتونس للدخول إلى السوق الأفريقي، وتحسين حجم التبادل التجاري والاستثمارات".

وأضاف حاتم الفرجاني، أن "تركيا تمتاز بحجم تمثيل دبلوماسي كبير في معظم العواصم الأفريقية، وشركة الطيران التركية تؤمن رحلات إلى معظم العواصم الأفريقية، لذلك فإن حدوث شراكة ثلاثية من شأنه تحسين التبادل التجاري بين الأطراف الثلاثة".

وتابع أن "تونس لها علاقة تاريخية مع القارة الأفريقية، ورصيدها التاريخي مهم جدا". وأن تونس تعتبر بوابة أفريقيا ودخلنا في تجمعات اقتصادية مهمة، وأصبحت تونس عضوا نشطا في دول غرب أفريقيا.

وأردف: "توجد صناعات عديدة يمكن أن نتبادلها، أهمها الصناعات الميكانيكية والنسيج والملابس والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والبنية التحتية".

وشدد على أن "تركيا من أكثر الدول التي نجحت في إحداث ثورة اقتصادية، في فترة قياسية".

ومضى قائلا إن "تاريخنا وحضارتنا وقربنا الجغرافي لبعضنا يمكننا من أن ندخل في تلك الشراكة، لنحسن من أدائنا الاقتصادي".

وأوضح أن "هذا ليس مطلب القطاع الخاص فقط، بل القطاع العام، حيث توجد إرادة سياسية قوية".

وقال إنه "خلال زيارة وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلوا لتونس عام 2018، تحدث عن إستراتيجية بين البلدين لدخول الأسواق".

وزاد بقوله: "ستكون عندنا، خلال الفترة القادمة، خطط وجلسات واجتماعات لإعداد خارطة طريق لتحقيق مصلحة الشعبين".

تحسين التبادل التجاري:

في السياق ذاته، قال المسؤول التونسي إن "العلاقات الدبلوماسية والسياسية التركية التونسية ممتازة جدا، ونريد أن نطور العلاقات الاقتصادية؛ فالاقتصاد هو المحرك الأساسي للعلاقات الدولية".

وتابع: "نسعى إلى تحسين التبادل التجاري بين البلدين ومجال الاستثمار أيضا، لأنهما ضعيفين ولا يرتقيان إلى مستوى العلاقة التي تربط البلدين".

وأردف: "لدينا فقط 26 شركة تركية بين 3455 شركة أجنبية وبحجم استثمار لا يفوق 400 مليون دينار (138 مليون دولار)".

ووفرت تلك المؤسسات التركية ألفين و500 فرصة عمل في مجالات متعددة (بينها مائة لأتراك بتونس)، بحسب أرقام تونسية رسمية.

وأفاد بـ"وجود عجز في ميزان التبادل التجاري لصالح تركيا.. نسعى في منتدياتنا إلى التعريف بالمنتجات التونسية، ليتمكن المنتج التونسي من دخول السوق التركي".

وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين حاليا مليار و250 مليون دولار، وتسعى أنقرة إلى زيادته إلى ملياري دولار.

علاقة إستراتيجية:

إجمالا، قال المسؤول التونسي إن "العلاقة بين تونس وتركيا ارتقت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية".

وتابع الفرجاني: "نأمل أن ينعقد المجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي المشترك، خلال العام الجاري، لمزيد من توطيد العلاقات الثنائية".

واتفقت تركيا مع تونس، مؤخرا، على المساعدة في تعزيز حجم وقيمة الصادرات التونسية، وتوجيهها نحو الدول الأفريقية.

ووقع البلدان ثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة، وبروتوكولا في مجال التدريب العسكري، على هامش زيارة الرئيس التركي لتونس في ديسمبر/كانون أول 2017.