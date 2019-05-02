تشاوش أوغلو يؤكد رفض تركيا الانقلابات والتدخلات العسكرية في فنزويلا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده تعارض الانقلابات والتدخلات العسكرية في فنزويلا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة أنقرة، الخميس، مع وزير خارجية باراغواي لويس ألبيرتو كاستيغليوني.

وقال تشاوش أوغلو حول التطورات في فنزويلا: "نعارض الانقلابات، والتدخلات العسكرية، يمكن حل المشاكل عن طريق الحوار والتعاون".

وحول المكالمة الهاتفية التي جرت مؤخراً بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قال تشاوش أوغلو: "الاتصال الأخير بين الرئيسين أردوغان وترامب تناول جميع القضايا في جو إيجابي".

وأضاف تشاوش أوغلو: "ترامب سيكون بأوروبا في يونيو/ حزيران المقبل، وأعرب عن رغبته في زيارة تركيا بعد شهر من ذلك".

وتشهد فنزويلا توترا منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر زعم زعيم المعارضة، خوان غوايدو، أحقيته في تولي الرئاسة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة، ولاقى على إثر ذلك دعم كبير من الرئيس ترامب.

وتطورت الأزمة بشكل كبير لدرجة أن قام عدد من العسكريين داخل الجيش الفنزويلي المؤيدين لغوايدو، يوم الثلاثاء الماضي، بمحاولة انقلابية على الرئيس، نيكولاس مادورو، لكنها سرعان ما أحبطت.

والأربعاء، اتهم مادورو، البيت الأبيض، بزعامة ترامب، ومستشاره للأمن القومي، جون بولتون، بالتخطيط لهذه المحاولة، متعهدًا بالكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.