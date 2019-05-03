أردوغان: من يستهدفون الكنائس والمساجد يحملون نفس العقلية الظلامية

شهدت مدينة إسطنبول، الجمعة، افتتاح أكبر مسجد في تركيا، مسجد "تشامليجا"، الذي يقع في الشطر الآسيوي في إطلالة على مضيق البوسفور، وذلك بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان وممثلين من مختلف دول العالم الإسلامي.

وبدأت مراسم افتتاح المسجد بشكل رسمي عقب صلاة الجمعة.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، أعرب أردوغان عن سعادته البالغة بافتتاح المسجد أبوابه لجموع المصلين.

وقال: "جامع تشامليجا هو الأكبر في تركيا ويمكن مشاهدته بسهولة من جميع مناطق إسطنبول".

وأشار إلى أن جامع تشامليجا "ليس مجرد مسجد فحسب بل مجمع كبير يضم قاعة مؤتمرات ومتحفا للآثار الإسلامية التركية ومعرضا للفنون أيضا".

وحول حالات استهداف الكنائس والمساجد من قبل المتطرفين حول العالم، قال الرئيس التركي: "من يستهدفون المساجد والكنائس يحملون نفس العقلية الظلامية".

وأضاف: "قتل الأبرياء وتفجير دور العبادة ليس جهادا وإنما أعمال إرهابية وحشية وجريمة".

وشدد أردوغان على أن الدين الإسلامي يكفل حرية العبادة لكافة أتباع الديانات قائلاً: "حرية العبادة لأتباع كافة الديانات حق مقدس في عقيدتنا".

ولفت إلى أنهم سيواصلون العمل من أجل التصدي لتنظيمات النازيين الجدد التي تعتدي على مساجد المسلمين في أوروبا.

يشار أنه منذ الساعات الأولى لصباح الجمعة، قام أئمة وحفاظ قادمون من دول عدة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم والأناشيد الدينية.