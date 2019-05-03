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الرئاسة التركية: على واشنطن التركيز على مشاكلها والتوقف عن المتاجرة بحرية الصحافة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 03.05.2019 18:00
آخر تحديث في 04.05.2019 01:43
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طالب رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"التوقف عن المتاجرة بحرية الصحافة".

جاء ذلك ردا على تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى أنقرة، عبر حسابها في تويتر، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو/ أيار من كل عام.

وقالت السفارة في التغريدة: "سنواصل دعوتنا تركيا من أجل ضمان حرية التعبير واستقلال القضاء والمحاكمات العادلة".

وردا على ذلك، قال ألطون سنواصل إصرارنا على مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بـ"التوقف عن المتاجرة بحرية الصحافة".

وأضاف: ينبغي لواشنطن "التركيز على مشاكلها المتواصلة منذ زمن طويل، كالفقر المدقع والتمييز العنصري، بدلا من توجيه تهم إلى دول أخرى".

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