تركيا تستضيف اجتماع مجلس شمال الأطلسي بمشاركة دول "الحوار المتوسطي"

تستضيف تركيا في 6-7 أيار/ مايو الجاري، اجتماع مجلس شمال الأطلسي، الذي يعد الهيئة الرئيسية لصنع القرار في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك في إطار الذكرى الـ 25 للحوار المتوسطي.

وبحسب بيان صادر عن الناتو سيعقد الاجتماع برئاسة أمين عام الحلف يانس ستولتنبرغ، بحضور الدول المشاركة في الحوار المتوسطي.

ومن المنتظر أن يعقد ستولتنبرغ لقاءات ثنائية مع المسؤولين الأتراك على هامش الاجتماع.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحوار المتوسطي قائم بين دول الأعضاء في الناتو وسبع دول ليست عضوا في الحلف، أعلن عنه عام 1994 بهدف تطوير العلاقات والتفاهمات بين دول الحلف والدول المتوسطية، إلى جانب النرويج.