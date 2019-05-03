لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ توافق على تعيين ساترفيلد سفيرا لدى تركيا

حصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، على موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لتعيينه سفيرا لواشنطن لدى أنقرة.

وأوضحت مصادر للأناضول أن موافقة اللجنة على تعيين ساترفيلد، المرشح من قبل الرئيس دونالد ترامب، دفع الأول خطوة للأمام قبيل التصويت الأخير في مجلس الشيوخ.

وأضافت أنه لتعيين ساترفيلد، سفيرا لواشنطن في أنقرة، يتطلب دعما كافيا من مجلس الشيوخ الأمريكي في الأيام المقبلة.

وولد ساترفيلد في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية عام 1954، ويوصف بالدبلوماسي "المخضرم"، إذ عمل على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، ولبنان، والعراق.

وانضم إلى محادثات أستانا المتعلقة بالأزمة السورية بصفة مراقب، وخلال ولاية الرئيس باراك أوباما، شغل ساترفيلد منصب المدير العام لـ "القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء".