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75 اتفاقية تعاون بين تركيا ودول عدة بمعرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف"

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.05.2019 18:42
آخر تحديث في 04.05.2019 01:42
المدرعة الهجومية البرمائية المحلية الصنع (ZAHA) أثناء عرضها بمعرض الصناعات الدفاعية الدولي بإسطنبول المدرعة الهجومية البرمائية المحلية الصنع (ZAHA) أثناء عرضها بمعرض الصناعات الدفاعية الدولي بإسطنبول

قال رئيس دائرة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية إسماعيل دمير، إن معرض "آيدف" الدولي، اختتم فعالياته بتوقيع 75 اتفاقية تعاون بين تركيا وعدة دول.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي، الجمعة، في اليوم الختامي لمعرض الصناعات الدفاعية الذي انطلق بنسخته الـ 14 في 30 أبريل/ نيسان الماضي بمدينة إسطنبول.

وأضاف دمير، أن المعرض شارك فيه 71 دولة، وأكثر من ألف شركة دولية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، فضلا عن حضور 49 هيئة رفيعة المستوى.

وأشار إلى أن المعرض حاز إعجاب واهتمام العديد من الدول المشاركة، وخصوصا الصناعات الحديثة لمختلف الشركات التركية.

يجدر بالذكر، أن الشركات التركية عرضت في الجناح المخصص لها طائرات بطيار، وأخرى من دون طيار، وأنظمة بحرية، وإلكترونية، وأجهزة محاكاة، ومنتجات نسيجية عسكرية، ومنتجات دعم لوجستي، وغيرها.

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