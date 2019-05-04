أردوغان: مواطنونا يطالبون بإعادة انتخابات إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مواطنيه يطالبون بإعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، مؤكًدا وجود "تلاعبات وإجراءات غير قانونية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت خلال افتتاح المقر العام الجديد لـ"جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين"، في مدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية، "لا نريد أن نجعل انتخابات 31 مارس ضحية للتلاعبات والإجراءات غير القانونية".

وفي موضوع آخر، أشار أردوغان إلى أن "محاولات تقويض الاقتصاد التركي عبر أسعار الصرف لا تزال مستمرة ولكننا بتنا نمسك بزمام الأمور".