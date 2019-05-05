وزير الخزانة والمالية التركي يدين الاعتداء الاسرائيلي على مكتب الأناضول بغزة

أدان وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، عنف إسرائيل حيال المدنيين، واعتداءها على مكتب وكالة الأناضول بغزة.

وأضاف في تغريدة على تويتر الأحد:" بينما نستقبل شهر رمضان المبارك، باتت غزة مجدداً هدفاً للهجمات تجاه المدنيين".

وتابع : "أدين عنف إسرائيل الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، واعتداءها على مكتب الأناضول التي تسعى فقط لنقل ما تشهده غزة إلى العالم".

والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الأناضول" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ومكتب الأناضول، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.

ومنذ صباح السبت، يشهد قطاع غزة موجة تصعيد قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع، فيما ردت الفصائل الفلسطينية، برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.