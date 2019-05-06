أنقرة تتقدم بالتعازي لروسيا في ضحايا الطائرة

تقدمت الحكومة التركية بالتعازي إلى روسيا في ضحايا تحطم طائرة الركاب الروسية في العاصمة موسكو، أمس.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مصرع عدد كبير من الأشخاص جراء حادث حريق نشب في طائرة بمطار شيريميتيفو في موسكو.

وأضاف البيان: "نشاطر الشعب والحكومة الروسية الأسى جراء هذا الحادث الأليم، ونتقدم بالتعازي إلى أسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى".

ولقي 41 شخصًا مصرعهم، الأحد، إثر حريق اندلع في طائرة ركاب روسية بالعاصمة موسكو وهبوطها اضطرارياً، وفق آخر حصيلة.

وكانت مصادر في مصلحة الطوارئ الروسية أوضحت أن الطائرة المنكوبة من طراز "سوخوي سوبيرجيت-100"، انطلقت مساء الأحد من مطار شيريميتيفو، لكن طاقمها اضطر إلى العودة سريعا بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وتمكنت الطائرة من الهبوط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها.

وحسب "روسيا اليوم"، كانت الطائرة تقل 79 شخصا، بينهم 6 أفراد من الطاقم.