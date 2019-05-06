أوجلان يدعو "ي ب ك" إلى مراعاة حساسية تركيا في سوريا والتخلي عن الصراع معها

قال زعيم منظمة بي كا كا الإرهابية، عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة أمريلي التركي، إنه ينبغي أخذ الحساسيات التركية في سوريا بعين الاعتبار.

ودعا أوجلان، بحسب بيان قرأه محاموه اليوم الاثنين، ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" التي تقودها منظمة "ي ب ك"، ذراع بي كا كا الإرهابي في سوريا، إلى السعي إلى حلول في هذا البلد بدلاً من الصراع مع تركيا.

وأعلن محامو زعيم المنظمة أنهم التقوا به لأول مرّة منذ ثماني سنوات، وفق ما قال أحدهم لوكالة فرانس برس الاثنين.

وقال ريزان ساريجا إن اللقاء الذي جرى في الثاني من أيار/مايو كان "الأول مع محاميه منذ العام 2011 واستمر لنحو ساعة".