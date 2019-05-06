مقاتلات تركية تدمر مواقع لـبي كا كا الإرهابي شمال العراق

دمرت مقاتلات تركية مخازن أسلحة وملاجئ ومستودعات ذخيرة يستخدمها تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق.

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية، الاثنين، إن مقاتلات سلاح الجو أغارت على مواقع للتنظيم الانفصالي في منطقتي هاكورك أفاشين- باسيان شمالي العراق.

وأضاف البيان أن الغارة الجوية أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات أسلحة تابعة لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًا المدنيين وعناصر الأمن.

جدير بالذكر أن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، يتخذ من جبال قنديل في شمال العراق، معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما يحتل 515 من القرى الكردية في شمال العراق بحسب ما أورده الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود برزاني.