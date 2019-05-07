أردوغان: تم سلب إرادة 15 ألف ناخب صوتوا للعدالة والتنمية في إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إرادة أكثر من 15 ألف ناخب صوتوا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية بإسطنبول، تمت سرقتها وإن على الحزب أن يكشف المتسببين في ذلك وإلا سيحاسبه الشعب.

جاء ذلك في كلمة أردوغان، اليوم الثلاثاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

وأضاف أردوغان أن الحزب كان مستعداً لتقبل كل نتائج الديمقراطية واحترام إرادة الشعب لو أنه لم تكن هناك مخالفات شابت العملية الانتخابية وأظهرت حدوث تلاعبات بإرادة الناخبين.

وأكد أردوغان أن "العدالة والتنمية" يدرك بشكل راسخ حدوث تلاعب ومخالفات منظمة متعمدة في الانتخابات أدت للتأثير على النتيجة.

وأشار أردوغان إلى أن وجود أكثر من 20 ألف من أصل 62 ألف عضو من أعضاء لجنة الاقتراع من خارج موظفي القطاع العام، زاد من شكوك الحزب حول كون المخالفات تمت بشكل ممنهج ومتعمد.

وتابع أردوغان "لا يمكن لأحد أن يقول إن تعيين ثلث أعضاء لجنة الاقتراع، حتى الرؤساء، من خارج موظفي الدولة بشكل يخالف القانون كان خطأً بريئاً."

وأكد أردوغان أن تركيا دولة ديمقراطية تحترم سيادة القانون.