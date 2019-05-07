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الخارجية التركية تفتتح مكتباً تمثيلياً في هاطاي لمتابعة التطورات داخل سوريا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 07.05.2019 17:41
آخر تحديث في 08.05.2019 04:24
مقر المكتب التمثيلي للخارجية التركية في هاطاي قرب الحدود السورية مقر المكتب التمثيلي للخارجية التركية في هاطاي قرب الحدود السورية

افتتحت الخارجية التركية، الثلاثاء، مكتبا تمثيليا بولاية هاطاي جنوبي البلاد، لمتابعة التطورات داخل سوريا عن كثب، خاصة المتعلقة بالمهاجرين.

وأفاد مراسل الأناضول، أن نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قران، زار الثلاثاء المقر الجديد، واطلع على بدء تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح "قران"، في تصريح صحفي، أن المكتب التمثيلي بدأ تقديم خدماته اعتبارا من اليوم، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أن افتتاح المكتب التمثيلي في هاطاي جاء نتيجة للأهمية التي تتمتع بها الولاية في السياسة الخارجية، ولمتابعة التطورات داخل سوريا عن كثب، خاصة المتعلقة بالمهاجرين.

وأشار "قران"، إلى أنه تم تعيين سردار جنكيز، ممثلا لوزارة الخارجية في هاطاي.

وأضاف أن مراسم الافتتاح الرسمي للمكتب ستجرى في أقرب وقت.

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