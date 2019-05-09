الخارجية التركية تستنكر التصريحات الأمريكية حول إعادة الانتخابات المحلية بإسطنبول

أعرب المتحدث باسم الخارجية التركية حامي آقصوي عن استنكار بلاده للتصريحات التي أدلى بها متحدث الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس وعدد من نواب الكونغرس الأمريكي حول قرار إعادة انتخابات رئاسة البلدية في إسطنبول.

جاء ذلك في بيان أصدره أقصوي، الخميس، تعقيبا على تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس وأعضاء في الكونغرس الأمريكي حول قرار إعادة انتخابات إسطنبول.

وأكد آقصوي على ضرورة احترام قرارات اللجنة العليا للانتخابات التي تستمد صلاحياتها من الدستور.

وأشار آقصوي إلى أن وقائع مشابهة حدثت في الولايات المتحدة والعديد من البلدان حيث تمت إعادة الانتخابات بسبب وقوع مخالفات.

وأضاف أن الانتخابات الحرة الديمقراطية جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية في تركيا وإن نسب المشاركة المرتفعة في كل انتخابات هي أفضل مؤشر على مدى ثقة الشعب التركي في نظام الانتخابات ومدى ارتباطه بالديمقراطية.

والإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب "العدالة والتنمية" وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء عليها، مقابل رفض 4.

وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.