تعرف على المسوغات القانونية التي دفعت اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول

أثار قرار لجنة الانتخابات العليا (YSK) بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول مناقشات حامية منذ إعلانه، إذ سارعت المعارضة لانتقاد القرار، في حين دعا حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية الجميع إلى احترام القرار القضائي. ومع ذلك، وفقًا للخبراء، لا يجب التعامل مع القرار على أنه صراع سياسي أو أيديولوجي لأنه لم يكن نتيجة تفضيل أحد الطرفين على الآخر، بل كان نتيجة للعملية الديمقراطية ويجب الاعتراف به واحترامه من قبل جميع الأحزاب بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

ويمكن حصر المخالفات القانونية التي اعترت العملية الانتخابية في نوعين رئيسيين وهما، مخالفات قانونية تمت أثناء اختيار رؤساء صناديق الاقتراع، ومخالفات قانونية مرتكبة في قوائم تعداد وفرز الأصوات.

المخالفات القانونية التي تمت اثناء اختيار رؤساء صناديق الاقتراع:

بموجب قانون الانتخابات المعدل سنة 2018 يشترط ان يكون رؤساء صناديق الاقتراع وعلى الاقل أحد اعضاء اللجنة موظف حكومي (بشرط ان لايكون عسكريا)، وعلى هذا الاساس تسلم ادارة المنطقة (مديرية المنطقة والمحافظة) قائمة الموظفين الحكوميين العاملين داخل المنطقة لهيئة الإنتخابات في المنطقة.

وعليه تقوم هيئة الإنتخابات في المناطق بتعيين رئيس صندوق الاقتراع والموظف الحكومي في لجنة صندوق الاقتراع وذلك عن طريق القرعة.

ولكن في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس 2019 تم تثبيت انتهاكات واضحة وصريحة لأحكام هذه المادة في مدينة اسطنبول.

حيث يوجد 31280 صندوق اقتراع في اسطنبول وهذا يعني ان هناك 31280 رئيس لجنة اقتراع و31280 عضو هيئة الصندوق مع ضرورة إختيارهم من الموظفين الحكوميين.

وبحسب أرقام الهيئة العليا للإنتخابات التركية فان 4466 من الاشخاص المكلفين لا يحق لهم بحكم القانون أن يكونوا رئيس لجنة اقتراع وكذلك لايجوز حسب القانون لـ 13098 شخصاً ان يكون عضو في لجان الاقتراع.

المخالفات القانونية المرتكبة في قوائم تعداد وفرز الأصوات:

لوحظ في 31280 صندوق اقتراع في انتخابات بلدية اسطنبول مخالفات قانونية جسيمة تتضمن أوراقا غير مختومة وقوائم ناقصة وأخرى غير رسمية، وأشخاص مقيدين بلا أرقام وغيرها.

أسباب اتخاذ الهيئة العليا للانتخابات قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول:

أثبتت الهيئة العليا للانتخابات ضياع عدد من قوائم تعداد وفرز الأصوات وتسجيله في نظام الهيئة العليا للانتخابات بشكل فارغ في 22 صندوق تم تعيين رئيس مجلس الصناديق والموظفين المسؤولين عنها بصورة غير قانونية.

كما اثبتت تسجيل قوائم تعداد وفرز الأصوات في نظام الهيئة العليا للانتخابات بدون توقيع وبدون الختم ومع النقص في كتاباته في 101 صندوق والذي تم تعيين رئيس مجلس الصناديق والموظفين المسؤولين عنها أيضاً بصورة غير قانونية.

إن عدد صنايق الإقتراع التي تمت فيها المخالفتين مقارن ًة بالقانون هو 123 صندوق. ومجموع عدد الأصوات في هذه الصناديق هو 42000 صوت.

لقد حكمت الهئية العليا للإنتخابات بأن لوائح الأصوات البالغة 42000 صوتأً والناتجة عن الصناديق 123 والتي تمت فيها المخالفات الخاصة بتعيين رئيس هيئة الصندوق من غير موظفي الدولة بطريقة غير قانونية وكذلك عدم وجود قوائم وفرز الأصوات أو وجودها بشكل فارغ في الصندوق لذا قررت الهئية بأنه من غير الممكن فحص ومراقبة هذه اللوائح مما أدى إلى أن تصبح هذه اللوائح مشكوك فيها.

إن فرق الاصوات بين المرشحين في إنتخابات بلدية إسطنبول الكبرى هو 13729 صوت ووجود حوالي 42.000 ورقة اقتراع مشبوهة من غير الممكن فحصها وتفتيشها جعلت اللجنة العليا للانتخابات تقرر بان هذه الامور تؤثر وبشكل مباشر على نتائج الانتخابات وبذلك أصدرت قرارا بإعادة الانتخابات.

وكما هو مبين فان الهيئة العليا للانتخابات لم تقم بتقييم التعيينات غير القانونية أو المخالفات المتعلقة بـ "قوائم تعداد وفرز الأصوات"و في موضوع "رؤساء الصناديق والموظفين الحكوميين المسؤولين عنها" بصورة متفرقة و اثبتت الصناديق التي تعرضت لمخالفتين رئيسيتين في ان واحد وبصورة غير قانونية مقيمة بذلك تاثير هذه الصناديق او عدم تاثيرها على نتائج إنتخابات بلدية إسطنبول الكبرى وفي النهاية قررت بسبب وجود حوالي 42000 لائحة اقتراع مشبوهة من غير الممكن فحصها وتفتيشها، إعادة الانتخابات في مدينة اسطنبول.

لماذا لم يتم إلغاء إنتخابات المناطق والإنتخابات الأخرى؟

هناك أربعة لوائح إقتراع تم وضعها في ظرف التصويت في إنتخابات إسطنبول: 1 لائحة إقتراع رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى. 2 لائحة إقتراع رئاسة بلدية المنطقة. 3 لائحة إقتراع أعضاء مجلس البلدية. 4 لائحة إقتراع عمدة الحي. إن تقييم الهيئة العليا للإنتخابات يكمن فقط في الموضوعات التي تم الإعتراض عليها. إذا أثبتت الهيئة العليا للإنتخابات مخالفات قانونية فهي تنظر إن كانت هذه المخالفات

تؤثر على نتيجة الإنتخابات أم لا.

أثبتت الهيئة العليا للإنتخابات 42000 صوتاً في حوالي 123 صندوق إقتراع بعد تقييمها الإعتراضات المقدمة بخصوص بلدية إسطنبول وإثنين من المناطق في إطار المخالفات الغير قانونية المتعلقة أثبتت أنه قد تم "تعيين رئيس هيئة الصندوق وأعضائه من غير

موظفي الدولة" وكذلك "تجهيز قوائم تعداد وفرز الأصوات بشكل فارغ أو ناقص أو بدون توقيع".

لوحظ أن 42000 صوتاً المشتبه بهم في 123 صندوقا والمتواجدة في المناطق بعد الأخذ بعين الإعتبار بأن الفارق بين المرشحين كان 13729 صوتاً لوحظ أن هذه الأصوات المشتبه بها تؤثر على نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى وليس لها تأثير على نتائج إنتخابات المناطق. ولهذا السبب فإن الهيئة العليا للإنتخابات أعطت قراراً بإعادة إنتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى ولم تعط نفس القرار بخصوص إنتخابات المناطق.