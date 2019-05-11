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الرئاسة التركية: عملية شراء منظومة "إس-400" اكتملت

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 11.05.2019 11:32
آخر تحديث في 11.05.2019 11:37
الرئاسة التركية: عملية شراء منظومة إس-400 اكتملت

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الجمعة، أن عملية شراء منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية "اكتملت".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون ردًا على معلومات أوردها محرر السياسة الخارجية في صحيفة "بيلد" الألمانية، جوليان روبكي، عبر حسابه على "تويتر".

وقال روبكي إن "مصادر دبلوماسية (لم يحدد جنسيتها) صرحت لصحيفته أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن يشتر المنظومة الدفاعية من روسيا".

ورد عليه ألطون بالقول: "عزيزي جوليان، مصادرك خاطئة، خذ المعلومة مني، عملية شراء إس-400 اكتملت".

وكانت تركيا قررت في 2017، شراء منظومة "إس-400" من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة.

وتزعم الولايات المتحدة أن منظومة "إس-400" الروسية، ستشكّل خطرا على أنظمة "الناتو" باعتبار تركيا عضوا فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة مرارا.

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