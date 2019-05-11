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سفير فرنسا بأنقرة: الاتحاد الأوروبي وتركيا شريكان لا ينفصلان

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 11.05.2019 12:22
آخر تحديث في 11.05.2019 12:36
شارل فري سفير فرنسا لدى أنقرة شارل فري سفير فرنسا لدى أنقرة

شدد السفير الفرنسي لدى أنقرة، شارل فري، الجمعة، على أن الاتحاد الأوروبي وتركيا "شريكان لا ينفصلان"، حتى وإن شهدت العلاقات بينهما اضطرابات في بعض الأحيان.

جاء ذلك في كلمة له بفعالية نظمتها السفارة في إسطنبول، بمناسبة "يوم أوروبا" الموافق 9 مايو/ أيّار من كل عام، أكد فيها حاجة الاتحاد الأوروبي لتركيا مستقرة ومزدهرة وديمقراطية.

وأعرب السفير عن اعتقاده بأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ستكون من أهم المسائل التي تناقش خلال الأعوام المقبلة، بعد تجديد البرلمان الأوروبي وتشكيل مفوضية جديدة.

وأضاف: "أود أن أعرب مرة أخرى عن دعم فرنسا لإصلاحات تركيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز القيم الديمقراطية ومبادئ دولة القانون التي تعزز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".

وتحتفل أوروبا في 9 مايو من كل عام، بـ"يوم السلام والوحدة"، تخليدا لإعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبق روبرت شومان، اقتراحه الاحتفال بهذا اليوم عام 1950، الذي اعتبر لاحقا أول وثيقة رسمية أعلنت ولادة الاتحاد الأوروبي.

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