رئيس الوزراء العراقي: سنبحث في تركيا الأربعاء ملفات أمنية واقتصادية

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إنه سيبحث خلال زيارته المقررة الأربعاء إلى تركيا ملفات اقتصادية وأمنية وأخرى تتعلق بملف المياه.

وأضاف عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، في بغداد عقب اجتماع وزاري، أن "موضوع الماء يحتل أهمية ضمن زيارة تركيا وكلانا جادان بحل هذا الملف، كما سنبحث ملفات أمنية واقتصادية".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن عبد المهدي يجري الأربعاء، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان صادر عن الدائرة، أن الجانبين سيبحثان خلال اللقاءات قضايا مكافحة الإرهاب، وإعادة إعمار العراق، والخطوات التي يجب اتخاذها لتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات وعلى رأسها التجارة والطاقة.

ومن المنتظر أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.