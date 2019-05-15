القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان وعبد المهدي يتفقان على ضرورة إقامة تعاون عسكري بين البلدين

ديلي صباح ووكالات
نشر في 15.05.2019 22:54
آخر تحديث في 16.05.2019 03:40
أردوغان وعبد المهدي يتفقان على ضرورة إقامة تعاون عسكري بين البلدين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه اتفق مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على أهمية إقامة تعاون عسكري بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بعد لقاء جمعهما في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن الجانبين اتفقا على ضرورة إبرام اتفاق تعاون عسكري.

وأضاف أنهما أكدا منح الأولوية لتنمية المناطق الأكثر تضررًا من تنظيم داعش الإرهابي، وإنشاء ممر تجاري يمتد من الأراضي التركية إلى جنوبي العراق.

وتابع:" أكدنا أهمية تفعيل خط أنابيب نفط كركوك- جيهان المتضرر من قبل داعش في أقرب وقت".

وفي 31 أغسطس/ آب 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك، حيدر العبادي، تحرير جميع المدن والبلدات التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

يشار أن التنظيم الإرهابي بدأ اجتياحًا واسع النطاق شمالي وغربي البلاد، عام 2014، وتحكم في ذروة صعوده بنحو ثلث مساحة العراق.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، وقوف تركيا...
مختارات