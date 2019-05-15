الرئاسة التركية: نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني "في قضيته المحقة" وذلك في الذكرى الـ71 للنكبة التي يحييها الفلسطينيون اليوم.

وأشار قالن، في تغريدة له على تويتر، إلى استمرار نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة، مؤكدًا أن "الاحتلال وعمليات النفي والاعتقالات والمجازر التي نفذتها إسرائيل، إضافة إلى دعم الدول الغربية وصمتها المخزي لم ولن تثني الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة".

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/ أيار من كل عام، بمسيرات احتجاجية تؤكد على حقهم في العودة لأراضيهم، وارتباطهم بها.