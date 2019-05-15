تشاوش أوغلو: عدوانية النظام السوري يمكن أن تفسد كل شيء

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، إن عدوانية النظام السوري على الأرض من شأنها أن تفسد كل شيء متعلق بحل الأزمة، معتبرا أنه من الضروري أن يوقف النظام الهجمات على إدلب.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها تشاوش أوغلو، بالعاصمة التركية أنقرة، تطرق خلالها إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح تشاوش أوغلو أن الرئيس أردوغان وبوتين اتفقا على عقد اجتماع لمجموعة العمل المعنية بإدلب (شمال غرب)، في أقرب وقت ممكن، وأنهم كثّفوا إجراءاتهم في هذا الصدد.

وتابع: "يجب أولًا أن يتغير الموقف العدواني للنظام، وأن يوقف هجماته" في إدلب، محذّرا من أن "عدوانية النظام على الأرض من شأنها أن تفسد كل شيء، في ظل الحديث عن العملية السياسية، والمسافة الكبيرة التي قطعت في تشكيل اللجنة الدستورية".

وأكد تشاوش أوغلو أن موقف تركيا واضح حيال ضرورة وقف هجمات النظام السوري، وأن لضامنيه الروس والإيرانيين مسؤوليات في هذا الصدد.

وأضاف: "ليس هناك هجوم على نقاط المراقبة التركية، وليس لدينا مشكلة في هذا الموضوع، لكن لدينا هواجس، قد يحصل أي شيء في أي وقت ونسعى من أجل وقف الهجمات".