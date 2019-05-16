تشاوش أوغلو: دول أوروبية تعارض انضمامنا لأنها لا تريد تقاسم السلطة معنا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده لا تريد أي عقبات سياسية في عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ومستعدة لتلبية المعايير الفنية إذا كان الانضمام مسألة فنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إدغار رينكفيكس، على هامش زيارة رسمية يجريها الخميس إلى لاتفيا.

وأضاف تشاوش أوغلو، أنه بحث مع رينكفيكس، العلاقات الثنائية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إلى جانب قضايا مثل الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، وأمن البحر الأسود، والتطورات الإقليمية، خاصة الوضع في سوريا.

وأوضح أن تركيا ولاتفيا باعتبارهما عضوين في مجلس أوروبا، ستعملان على تقديم المساهمة في تعزيز القيم الأوروبية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات خطيرة اليوم، مثل معاداة الأجانب، والعنصرية، والتعصب.

وأعرب تشاوش أوغلو عن شكره للاتفيا ورينكفيكس، حيال دعم عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن تركيا بصدد تفعيل خطوة إصلاحات كبيرة، وأنها تعمل في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

وقال تشاوش أوغلو إن هناك دولا في الاتحاد الأوروبي تعارض انضمام تركيا في جميع الأحوال، حتى في الأوقات التي تكون فيها العلاقات جيدة "لأنها لا تريد تقاسم السلطة مع تركيا".

وتابع: "لا نريد أي عقبات سياسية في عملية انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي، ومستعدون لتلبية المعايير الفنية إذا كان الانضمام مسألة فنية".