القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تشاوش أوغلو يلتقي رئيس لاتفيا خلال زيارة رسمية اليوم

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 16.05.2019 14:19
آخر تحديث في 17.05.2019 04:31
تشاوش أوغلو يلتقي رئيس لاتفيا خلال زيارة رسمية اليوم

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، رئيس لاتفيا، ريموندس فيجونيس، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للعاصمة ريغا.

واستقبل رئيس لاتفيا، تشاوش أوغلو، في المقر الرئاسي بقلعة ريغا، وجرى اللقاء بعيدا عن وسائل الإعلام.

وقبل لقاء فيجونيس، زار تشاوش أوغلو متحف "الاحتلال"، ووقع في دفتر الزوار، كما زار برفقة وزير خارجية لاتفيا إدغارد رينكيفكش، نصب الحرية ووضع إكليلا من الزهور.

ويعقد تشاوش أوغلو في وقت لاحق الخميس، لقاء مع رينكيفكش، يتبعه مؤتمر صحفي مشترك، ثم يعقد لقاءين منفصلين مع كل من نائب رئيس وزراء لاتفيا وزير الدفاع أرتيس بابريكس، ورئيسة البرلمان إينارا مورنيجا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق مع إصرار الأرمن على مزاعمهم حول أحداث عام 1915، يرفضون في الوقت...
مختارات