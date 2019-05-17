اجتماع في أنقرة لمجموعة العمل المشتركة التركية الروسية يناقش قضية إدلب

بحث الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة التركية الروسية، الذي عقد في العاصمة أنقرة، قضايا إقليمية في مقدمتها الوضع بمحافظة إدلب السورية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة التركية الروسية، والتي جاءت بناء على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال الاجتماع، الذي عقد في الخميس والجمعة، جرت مناقشة التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة إدلب، والتدابير التي يتعين اتخاذها في نطاق اتفاقيات أستانة وسوتشي.

ومنذ مطلع مايو/أيار الحالي، صعّدت قوات النظام السوري وحلفاؤه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، وتيرة اعتداءتها على مناطق "خفض التصعيد" في إدلب.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا، روسيا، إيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة "خفض تصعيد" في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار من العام ذاته.