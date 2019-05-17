تركيا تدين الهجوم على محطتي ضخ النفط في السعودية

أدانت تركيا، الجمعة، الهجوم الذي استهدف محطتين لضخ النفط في السعودية قبل أيام.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، حامي أقصوي، في رده على سؤال حول العمل التخريبي الذي استهدف سفنا تجارية في خليج عُمان، والهجوم على محطتي ضخ للنفط في السعودية، وفق ما نشرته الخارجية على موقعها الإلكتروني.

وذكر أقصوي أن أنقرة تتابع بقلق الأنباء المتعلقة بالعمل التخريبي ضد سفن تجارية بخليج عُمان في 12 مايو/ أيار الحالي.

وقال متحدث الخارجية: "بهذه المناسبة، تريد تركيا التأكيد مرة أخرى على الأهمية التي توليها من أجل أمن منطقة الخليج وسلامة الملاحة البحرية فيها".

وأضاف: "ندين الهجوم عبر طائرات مسيرة من قبل مليشيات الحوثي والذي استهدف محطتي ضخ خط أنابيب لنقل النفط في ميناء ينبع في 14 مايو".

ودعا أقصوي إلى الابتعاد عن أي خطوة استفزازية تضر بأمن واستقرار المنطقة.

والثلاثاء، أعلنت السعودية تعرض محطتين لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي، لهجوم بطائرات "درون" مفخخة.

والأحد، قالت الخارجية الإماراتية، في بيان إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة، على الساحل الشرقي للإمارات (70 ميلاً بحرياً عن مضيق هرمز).