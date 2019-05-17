تشاوش أوغلو يشارك باجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا في هلسنكي

شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، في الاجتماع السنوي للجنة وزراء مجلس أوروبا المنعقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

ويناقش الاجتماع تحضير مجلس أوروبا نفسه لتحديات المستقبل، ودوره في الصراعات والأزمات في أوروبا.

ومن المقرر أن تتولى فرنسا من فنلندا رئاسة الدورة المقبلة للجنة وزراء مجلس أوروبا بعد انتهاء الاجتماع.

وبدأت زيارة تشاوش أوغلو إلى فنلندا، الخميس حيث عقد سلسلة مباحثات مع نظرائه ومسؤولين أوروبيين، وشارك بحفل إحياء الذكرى السنوية السبعين لتأسيس مجلس أوروبا.

ومجلس أوروبا هو منظمة دولية تأسست عام 1949 وتضم 47 دولة بينها تركيا. وهو ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، والعضوية فيه مفتوحة لجميع دول أوروبا الديمقراطية التي تقبل قانون القضاء، والتي تضمن حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين.

أما لجنة وزراء مجلس أوروبا فهي هيئة مجلس أوروبا لصنع القرار، وتضم وزراء خارجية كل الدول الأعضاء.