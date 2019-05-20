أردوغان يستقبل الأمين العام لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الأمين العام لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية، بغداد أمرييف، في إسطنبول.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية، استقبل الرئيس أردوغان في قصر "هوبر" بمدينة إسطنبول، بغداد أمرييف الأمين العام لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية، متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد.

وأكد أردوغان على أولوية وحدة العالم التركي وتضامنه، فضلا عن أهمية تعزيز علاقات المجلس مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يرى جمهورية شمال قبرص التركية عضواً مراقباً في المجلس خلال الاجتماع السابع المقرر انعقاده في أذربيجان في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ويضم "المجلس التركي"، الذي تأسس في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، في مدينة نخجوان الأذربيجانية، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان.

وتعتمد 7 دول، التركية ولهجاتها لغة رسمية لها، هي تركيا وأذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخًا وحضارة مشتركة.