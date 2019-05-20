النيابة التركية تأمر بتوقيف 249 موظفاً بالخارجية للاشتباه في صلتهم بـغولن

أمرت النيابة العامة التركية، الاثنين، بتوقيف 249 موظفاً سابقاً وحالياً في وزارة الخارجية، يشتبه بصلاتهم بتنظيم فتح الله غولن الإرهابي، الذي قام بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، بحسب ما أفاد مكتب النائب العام.

واعتقل 78 شخصا على الأقل، بحسب ما أفاد المكتب في العاصمة أنقرة.

وتعد الحملة الأمنية الأخيرة جزءا من تحقيق يجري في 42 مدينة بشأن مخالفات مرتكبة في امتحان القبول في وزارة الخارجية لصالح أعضاء في تنظيم غولن الإرهابي.

وانضم المشتبهون إلى وزارة الخارجية بين عامي 2010 و2013، وفق مكتب المدعي العام.