أردوغان يحض أفراد المجتمع التركي على التمسك بالوحدة الوطنية والتضامن

حضّ الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والتضامن وأواصر الأخوة بين أفراد المجتمع التركي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار أقامها رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، بمشاركة النواب في البرلمان.

وأضاف أردوغان: عندما نستعرض تاريخ الجمهورية، نرى أننا قطعنا خطوات كبيرة في كل فترة تمسكنا فيها بالوحدة الوطنية والتضامن وأواصر الأخوة. وفي الوقت نفسه، عرّضنا مكاسبنا للخطر، كلما وقعنا في دوامة الصراعات الداخلية.

وفي كلمته التي ألقاها قبل الإفطار، أعرب الرئيس أردوغان عن سعادته بلقائه البرلمانيين، وشكر رئيس البرلمان التركي على إقامته مأدبة إفطار في البرلمان الذي يمثل الديمقراطية وإرادة الشعب.

وذكر أردوغان باللحظات العصيبة التي عاشها البرلمان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة (15 يوليو/ تموز 2016)، حيث قام أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي، بقصف البرلمان بالطائرات والدبابات، إلا أن البرلمان صمد في وجه الإرهابيين ليستحق لقب المحارب (الغازي) مرتين، في إشارة منه إلى صمود البرلمان التركي خلف مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك إبان حرب الاستقلال ضد قوات الحلفاء عام 1919.

وإلى جانب أردوغان، ونواب البرلمان التركي ورئيسه، شارك في مأدبة الإفطار نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوقطاي، ووزراء الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، والزراعة والغابات بكر باكدميرلي، والتجارة روحصار بكجان، ورؤساء أحزاب معارضة وقيادات القوات في الجيش التركي ونواب سابقون.