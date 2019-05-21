تشاوش أوغلو يلتقي نظيرته الغواتيمالية

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، نظيرته الغواتيمالية ساندرا جوفيل في إطار مشاركته في أعمال المنتدى السياسي الثالث لوزراء خارجية تركيا ومنظمة التكامل لأمريكا الوسطى، في غواتيمالا.

وقال تشاوش أوغلو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الاجتماع ركز على زيادة العلاقات التجارية مع غواتيمالا، التي وصفها بأنها "واحدة من أهم دول أمريكا الوسطى".

وفي وقت لاحق، عقد تشاوش أوغلو، اجتماعًا آخر مع نظيره الكوستاريكي مانويل فينتورا، قبل أن يمثل تركيا في اجتماع المنتدى السياسي الثالث لوزراء خارجية تركيا ومنظمة التكامل لأمريكا الوسطى.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب تشاوش أوغلو، وزراء خارجية بليز (هندوراس البريطانية سابقًا)، وهندوراس ونيكاراغوا وغواتيمالا وكوستاريكا والسلفادور وبنما والدومينيكان والأمين العام ومنظمة التكامل لأمريكا الوسطى "فينيسيو سيريزو".