أردوغان يؤكد عزم بلاده الوصول إلى مصاف أكبر عشرة اقتصادات في العالم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده على الوصول إلى مصاف الدول العشر الأولى المتقدمة في العالم وأن بلاده ستواصل السير نحو تحقيق أهدافها رغم الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها.

جاء ذلك خلال كلمة له في الدورة الـ 12 لـ "اجتماع مجلس العمل"، الذي نظمته وزارة العمل والخدمات الاجتماعية، بالعاصمة أنقرة، الخميس.

وقال أردوغان: "نجحت تركيا في الوقوف صامدة في أشد الفترات التي شهدت عواصف هبت على الاقتصاد العالمي (الأزمة المالية العالمية 2007 ـ 2008)".

وتابع: "واليوم تواصل تركيا السير نحو بلوغ أهدافها رغم كل الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها".

وأضاف: "من خلال برنامج اقتصادي يركز على الإنتاج والنمو والتوظيف، نحن عازمون على إيصال بلدنا إلى مصاف الدول العشر الأولى المتقدمة".

وشدد أردوغان على وحدة بلاده وتضامن شعبه، مضيفا: "وكما أكرر في كل مناسبة، تركيا متكاملة مع جميع مواطنيها البالغ عددهم 82 مليون نسمة".

واختتم بالقول: "كلنا سنواصل العيش تحت هذا المظلة الكبيرة (الدولة) بغض النظر عن مهننا وأدوارنا، لذا فإن قوة وثراء وسمعة بلدنا هي قوة وثراء وسمعة لكل واحد منا (..)".