تركيا التزمت بالعقوبات الأمريكية على النفط الإيراني

أكد مسؤول تركي كبير الأربعاء أن أنقرة أوقفت شراء النفط الإيراني بدءا من مايو/أيار مع انقضاء أجل الإعفاءات الأمريكية التي مُنحت لثمانية مشترين في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف أن بلاده ستواصل الالتزام بمطلب واشنطن بوقف جميع واردات النفط الخام من الجمهورية الإسلامية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "لا نحصل على أي نفط من إيران الآن... كنا واحدة من ثماني دول حصلت على استثناءات من هذه العقوبات والآن نحن على استعداد للالتزام بها".

هذا وتعوض تركيا ذلك بزيادة كميات النفط المستوردة من العراق وروسيا وكازاخستان.