تسيبراس: لقاءات وفدي وزارتي الدفاع اليونانية والتركية تجري في أجواء إيجابية

قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الجمعة، إن اللقاءات الجارية بالعاصمة أثينا بين وفدي وزارتي الدفاع اليونانية والتركية في بحر إيجة "تطورت في أجواء إيجابية".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية "ERT"، الجمعة.

وتطرق إلى اللقاءات بين وفدي وزارتي الدفاع للبلدين، والتوترات في بحر إيجه، قائلا: "جارتنا (تركيا) أيضا تدرك خطر وقوع حادث محتمل في بحر ايجه".

وردا على انتقادات من المعارضة وبعض الصحف ضد اللقاءات المذكورة بين البلدين، شدد تسيبراس على وجوب إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة في جميع الأوقات.

وبخصوص التطورات في شرق البحر المتوسط (أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي)، اتهم تركيا "بالقيام بأعمال استفزازية ورفضها إجراء محادثات".

يشار أن قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، تعارض أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا إنما تنقب في الجرف القاري للبلاد وستواصل ذلك.

وتحتضن العاصمة اليونانية، لقاءات فنية بين وزارتي الدفاع التركية واليونانية، بهدف تعزيز الثقة والتعاون في بحر إيجة.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فإن اللقاء الفني الذي انطلق الاثنين الماضي، يستمر حتى السبت المقبل.

وتجري اللقاءات بين مسؤولين من الوزارتين، ويتم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون والثقة، وقواعد التصرف والسلوك في بحر إيجة.

ومؤخرا، شهدت منطقة بحر إيجة توترا بين تركيا واليونان، على خلفية حركات استفزازية تقوم بها السفن والزوارق اليونانية في المنطقة.