تمكن سلاح الجو التركي من تدمير مواقع تابعة لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في غارات شنها شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الجمعة.

وقالت الوزارة إن سلاح الجو التركي شنّ غارات جوية ضد "بي كا كا" في مناطق "أفاشين– باسيا"، و"الزاب"، شمالي العراق.

وأوضحت أن الغارات الجوية الجوية أسفرت عن تدمير تحصينات ومخابئ وأسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق؛ ردًا على هجمات ينفذها داخل تركيا بين الحين والآخر.