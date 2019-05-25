تركيا تهنئ الاتحاد الأفريقي بيوم إفريقيا وتدعم جهود السلام والتنمية في القارة

أعربت تركيا عن دعمها التام لجهود القارة الإفريقية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، هنأت فيه الاتحاد الإفريقي والشعوب الإفريقية بمناسبة "يوم إفريقيا"، الذي يصادف 25 مايو/ أيار، الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الإفريقي.

وأشار البيان إلى إقامة عدد من الفعاليات في تركيا بمناسبة هذا اليوم في كل عام.

وأضاف أنه في إطار الفعاليات المذكورة، استضاف الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان وعقيلته أمينة، يوم 23 مايو/ أيار الجاري الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو وعقيلته زينب عبدي معلم، في المجمع الرئاسي بأنقرة على مأدبة إفطار.

ولفت إلى التعريف، خلال الفعالية المذكورة، بكتاب "ثقافة المأكولات الإفريقية"، الذي تم إعداده بمساهمة من عقيلات سفراء البلدان الإفريقية في أنقرة.

وتابع البيان: "نقدم دعمنا التام لجهود القارة الإفريقية، التي يرتفع شأنها باستمرار على الساحة العالمية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية".

وأشار إلى مواصلة تركيا، في ظل سياسة الشراكة مع إفريقيا، إبداء تضامنها وتطوير تعاونها في كافة المجالات مع البلدان الإفريقية والاتحاد الإفريقي خلال الفترة الممتدة إلى انعقاد القمة التركية الإفريقية المزمع عقدها عام 2020 في تركيا.