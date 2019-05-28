أقار يشرف على "عملية المخلب" ضد أوكار "بي كا كا" الإرهابي شمال العراق

يشرف وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، على إدارة حملة عسكرية أطلقتها القوات التركية ضد مواقع تنظيم بي كا كا الإرهابي في منطقة "هاكورك" شمالي العراق.

وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، فإن أقار أدار الحملة التي بدأت الاثنين، في إطار خطة "عملية المخلب"، برفقة رئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية.

وصباح الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها المسلحة أطلقت حملة عسكرية ضد أوكار الإرهابيين في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الحملة العسكرية بدأت الاثنين بقصف جوي ومدفعي استهدف مواقع الإرهابيين، في المنطقة.

وأضاف البيان أن القصف استمر حتى الساعة الثامنة مساءً، لتبدأ بعدها ألوية الكوماندوز بحملتها البرية.

وتابعت الوزارة: "الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها مسبقا، وتشارك فيها مروحيات أتاك الهجومية والطائرات المسيرة، والهدف منها تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.